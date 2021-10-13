В республике Коми введут режим QR-кодов для посещения досуговых мероприятий
13 октября 202100:41
Власти республики Коми введут режим QR-кодов для посещения развлекательных мероприятий в рамках борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс».
Мера вводится с 21 октября. Для посещения культурных и спортивных мероприятий будет требоваться QR-код с информацией о пройденной вакцинации, перенесённом коронавирусе или ПЦР-теста.
Отмечается, что требование распространяется на лица, достигшие 18 лет.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru