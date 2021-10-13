В республике Коми введут режим QR-кодов для посещения досуговых мероприятий

Мера вводится с 21 октября. Для посещения культурных и спортивных мероприятий будет требоваться QR-код с информацией о пройденной вакцинации, перенесённом коронавирусе или ПЦР-теста.

Отмечается, что требование распространяется на лица, достигшие 18 лет.