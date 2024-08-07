В Республике Алтай заменят английский язык на указателях на алтайский
Английский язык, на котором в Республике Алтай продублированы надписи на дорожных указателях, заменят на алтайский. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы региона Андрей Турчак в своем Telegram-канале.
По его словам, прежде надписи на дорожных указателях в республике были на русском и алтайском языках, но в какой-то момент алтайский язык заменили на английский.
«Восстановим справедливость и вернем названия на алтайском языке», - написал Турчак.
Он добавил, что это будет удобнее для местных жителей.
Ранее в АТОР назвали недальновидным отказ от английского языка на указателях в метро, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Шахматистка попыталась отравить соперницу во время турнира в Дагестане
- СМИ: Концерт экс-солиста «Агаты Кристи» Глеба Самойлова отменили в Екатеринбурге
- В Республике Алтай заменят английский язык на указателях на алтайский
- Вертолет с пятью людьми на борту разбился в Непале
- Захарова: Киев открыл второй фронт в Африке, поддерживая террористов
- Полиция провела обыски в МИД Израиля
- В Курской области организовали вывоз жителей с обстреливаемых приграничных территорий
- Лебедев извинился перед Мизулиной после интервью Дудю
- СМИ: В Дагестане участница турнира по шахматам подлила сопернице под доску ртуть
- Минобороны РФ: Потери ВСУ за сутки в Курской области составили до 260 боевиков
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru