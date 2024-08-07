В Республике Алтай заменят английский язык на указателях на алтайский

По его словам, прежде надписи на дорожных указателях в республике были на русском и алтайском языках, но в какой-то момент алтайский язык заменили на английский.

«Восстановим справедливость и вернем названия на алтайском языке», - написал Турчак.

Он добавил, что это будет удобнее для местных жителей.

Ранее в АТОР назвали недальновидным отказ от английского языка на указателях в метро, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

