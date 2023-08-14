«Хотят заработать»: Отказ от табличек на английском назвали нецелесообразным

Минтранс России предложил исключить обязательное дублирование на английском языке на схемах и указателях метро, монорельса, фуникулеров и канатных дорог. Обосновывая проект нормативного акта, ведомство сослалось на многочисленные обращения граждан. По мнению Голова, данная инициатива навредит въездному туризму. Кроме того, собеседник НСН пояснил, что именно послужило мотивом к такому предложению.

«Мы готовились к Чемпионату мира по футболу в 2018 году, потратили уйму денег на замену всех табличек в метро и на домах, а также путеводителей. Сейчас предлагают от всего этого отказаться. Либо незаметные на общем фоне чиновники пытаются заняться популяризацией, либо предпринимаются попытки заработать денег. Другого объяснения я не вижу», — сказал Голов.

Президент Союза туристических агентств предположил, что правительство не поддержит эту инициативу.

«Здравые люди это решение не одобрят. Разгар спецоперации — не время тратить деньги на то, за что уже было заплачено пять лет назад», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что россияне продолжают путешествовать по миру, несмотря на западные санкции, при этом граждане России поменяли направления для туристических поездок. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

