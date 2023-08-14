«Хотят заработать»: Отказ от табличек на английском назвали нецелесообразным
Правительство не одобрит инициативу Минтранса по отказу от обязательного дублирования надписей на английском языке, поскольку разгар спецоперации — не лучшее время для лишних трат, сказал НСН Сергей Голов.
Попытка Минтранса отказаться от дублирующих надписей на английском языке объясняется либо желанием отдельных чиновников проявить себя, либо стремлением заработать денег. Об этом НСН заявил президент Союза туристических агентств Сергей Голов.
Минтранс России предложил исключить обязательное дублирование на английском языке на схемах и указателях метро, монорельса, фуникулеров и канатных дорог. Обосновывая проект нормативного акта, ведомство сослалось на многочисленные обращения граждан. По мнению Голова, данная инициатива навредит въездному туризму. Кроме того, собеседник НСН пояснил, что именно послужило мотивом к такому предложению.
«Мы готовились к Чемпионату мира по футболу в 2018 году, потратили уйму денег на замену всех табличек в метро и на домах, а также путеводителей. Сейчас предлагают от всего этого отказаться. Либо незаметные на общем фоне чиновники пытаются заняться популяризацией, либо предпринимаются попытки заработать денег. Другого объяснения я не вижу», — сказал Голов.
Президент Союза туристических агентств предположил, что правительство не поддержит эту инициативу.
«Здравые люди это решение не одобрят. Разгар спецоперации — не время тратить деньги на то, за что уже было заплачено пять лет назад», — подытожил он.
Ранее сообщалось, что россияне продолжают путешествовать по миру, несмотря на западные санкции, при этом граждане России поменяли направления для туристических поездок. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru