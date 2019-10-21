В РЭО оценили идею избавить младенцев от платы за вывоз отходов
Общественники предложили отменить в России плату за вывоз отходов для всех детей в возрасте до трех лет. Письмо с соответствующей инициативой «Деловая Россия» направила главе Минстроя Владимиру Якушеву. В свою очередь, заместитель гендиректора ППК «Российский экологический оператор» Вячеслав Духин высказал мнение о том, что таком случае нужно как-то компенсировать потери региональному оператору, поскольку дети создают зачастую больше мусора, чем взрослые, отмечает телеканал «360».
Он напомнил, что существует две модели платы за услугу по вывозу отходов: по количеству проживающих в квартире и по квадратным метрам. Каждый регион сам определяет, какую модель использовать. Идея общественников показалась Вячеславу Духину неоднозначной. Он уверен, что, во-первых, дети производят ничуть не меньше мусора, чем взрослые. А, во-вторых, если избавить от платы младенцев, то эту сумму придется переложить на другую категорию граждан или же взять на себя эту финансовую нагрузку придётся государству.
Напомним, нынешний тариф на вывоз отходов для всех граждан составляет 100-150 рублей, но он не учитывает возраст людей.
Между тем, ранее в пресс-центре НСН заместитель генерального директора компании «ЭкоЛайн» Елена Вишнякова заявила о том, что последние опросы показали, что половина россиян готова разделять опасный мусор, если для этого будет соответствующая инфраструктура в шаговом доступе. По её словам, сейчас, к сожалению, в лучшем случае внедрена система раздельного сбора мусора, которая не предусматривает сортировку опасных отходов в виде тех же батареек.
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