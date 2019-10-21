В РЭО оценили идею избавить младенцев от платы за вывоз отходов

Общественники предложили отменить в России плату за вывоз отходов для всех детей в возрасте до трех лет. Письмо с соответствующей инициативой «Деловая Россия» направила главе Минстроя Владимиру Якушеву. В свою очередь, заместитель гендиректора ППК «Российский экологический оператор» Вячеслав Духин высказал мнение о том, что таком случае нужно как-то компенсировать потери региональному оператору, поскольку дети создают зачастую больше мусора, чем взрослые, отмечает телеканал «360».

Он напомнил, что существует две модели платы за услугу по вывозу отходов: по количеству проживающих в квартире и по квадратным метрам. Каждый регион сам определяет, какую модель использовать. Идея общественников показалась Вячеславу Духину неоднозначной. Он уверен, что, во-первых, дети производят ничуть не меньше мусора, чем взрослые. А, во-вторых, если избавить от платы младенцев, то эту сумму придется переложить на другую категорию граждан или же взять на себя эту финансовую нагрузку придётся государству.