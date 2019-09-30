Стали известны сроки создания в России инфраструктуры для сортировки мусора

Потребуются годы, чтобы в России создать инфраструктуру для переработки мусора, которая соответствует современным мировым стандартам. Об этом на пресс-конференции НСН «Ритейлеров заставят прибраться. Что будет с ценами?» рассказал президент группы компаний «Экотехнологии» Константин Рзаев.

«Не создано достаточной инфраструктуры сбора того, что должно быть переработано. Во всем мире есть два пути – это раздельный сбор домохозяйств и сортировка на мусоросортировочных комплексах. Сейчас инфраструктура не позволяет говорить даже о 50-процентной утилизации. Так, по бутылкам ПЭТ мы сейчас собираем 24-26%, которые и перерабатываем. Средний мусоросортировочный комплекс перерабатывает 100 тыс. т отходов. Россия производит 65 млн ТКО. Из них перерабатывается 25 млн. Получается, чтобы отсортировать оставшиеся 40 млн т, нужно порядка 400 комплексов. Сейчас работает меньше ста. Если их строить с нынешними темпами, то потребуется не менее трех лет, а так это может растянуться на пятилетки», - сказал он.

Ранее замгендиректора «Российского экологического оператора» Алексей Макрушин на пресс-конференции НСН рассказал, для чего требуется внедрение расширенной ответственность производителей.

