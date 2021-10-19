В регионы РФ на борьбу с COVID-19 направят ещё 69 миллиардов рублей
В российские регионы на борьбу с коронавирусом направят 69 миллиардов рублей. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Глава кабмина отметил, что эти средства пойдут на социальные выплаты медработникам на фоне пандемии коронавируса.
Между тем, в России за сутки скончались 1 015 пациентов с коронавирусом. Об этом завили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19, отметив, что это – максимум с начала пандемии. Всего с её начала умерли 225 325 человек, отмечает оперштаб.
Кроме того, в стране за минувшие 24 часа выявили 33 740 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Накануне стало известно о 34 325 инфицированных. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 8 060 752 случая COVID-19, отмечает RT.
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8,1 млн+33 740 / сут.
Умерли
225 тыс.+1 015 / сут.
Выздоровели
7,0 млн+23 426 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru