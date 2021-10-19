В регионы РФ на борьбу с COVID-19 направят ещё 69 миллиардов рублей

Между тем, в России за сутки скончались 1 015 пациентов с коронавирусом. Об этом завили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19, отметив, что это – максимум с начала пандемии. Всего с её начала умерли 225 325 человек, отмечает оперштаб.

Кроме того, в стране за минувшие 24 часа выявили 33 740 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Накануне стало известно о 34 325 инфицированных. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 8 060 752 случая COVID-19, отмечает RT.

