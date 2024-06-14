В реестр иноагентов внесли комика Поперечного

Минюст России признал иностранным агентом комика Данилу Поперечного.

Дунцова обжалует решение Минюста о признании ее иноагентом

Кроме того, в список иноагентов внесли журналиста Станислава Кучера, политтехнологов Алексея Комелева и Игоря Артемьева, а также священника-пятидесятника Альберта Раткина.

Ранее заместитель министра юстиции Олег Свириденко на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что сторонники ЛГБТ («международное движение» признано экстремистским и запрещено в России) становятся носителями «гендерного экстремизма и гей-национализма», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ИноагентыМинюст РФ

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