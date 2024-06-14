В реестр иноагентов внесли комика Поперечного
Минюст России признал иностранным агентом комика Данилу Поперечного.
Кроме того, в список иноагентов внесли журналиста Станислава Кучера, политтехнологов Алексея Комелева и Игоря Артемьева, а также священника-пятидесятника Альберта Раткина.
Ранее заместитель министра юстиции Олег Свириденко на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что сторонники ЛГБТ («международное движение» признано экстремистским и запрещено в России) становятся носителями «гендерного экстремизма и гей-национализма», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Психолог Вебер посоветовала избегать шопинга в плохом настроении
- Российская пловчиха Ефимова выступит на Олимпиаде в Париже
- В реестр иноагентов внесли комика Поперечного
- СМИ: Главред «Коммерсанта» Желонкин покинет свой пост в ближайшее время
- Песков: Путин назвал реакции Киева и Запада на его инициативу предсказуемой
- Самый высокий рост покупок книг зафиксировали в Приволжье
- Татьяна Голикова назначена председателем совета Фонда кино
- Путин: В зоне спецоперации у России около 700 тысяч военных
- Дело возбуждено после возгорания машины начштаба воинской части под Ростовом
- Правительство РФ утвердило Концепцию государственной языковой политики РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru