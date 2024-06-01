Дунцова обжалует решение Минюста о признании ее иноагентом

Освобожденных из плена 75 российских военных доставили в Москву для прохождения лечения и реабилитации

Пересдача ЕГЭ не отразится на рейтинге абитуриента при поступлении в вузы

В День защиты детей Музей Победы проведет масштабную программу на Поклонной горе

Около 36 тысяч человек за год посетили игровую стройплощадку холдинга «Мосинжпроект» в парке «Кидзания»

В Москве ожидается переход от сухой и жаркой погоды к просто теплой