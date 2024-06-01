Дунцова обжалует решение Минюста о признании ее иноагентом
Журналистка и экс-депутат Ржевской городской думы Екатерина Дунцова, внесенная в реестр иноагентов, заявила, что обжалует такое решение Минюста. Об этом сообщает издание РБК.
Отмечается, что Минюст сделал это 31 мая сославшись на то, что Дунцова распространяла недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа России, а также выступала против спецоперации на Украине, сотрудничала с нежелательным в РФ общественным движением и распространяла сообщения и материалы других иноагентов.
Сама политик назвала такое решение ведомства «дискриминацией» и рассказала, что не получала каких-либо письменных уведомлений о признании ее иноагентом.
Накануне Минюст также признал иноагентами политолога Марину Литвинович, движение жен мобилизованных «Путь домой» и его активистку Марию Андрееву, а также издания Sota и Republic.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Дунцова обжалует решение Минюста о признании ее иноагентом
- Патрульная полиция: Движение возле ДнепроГЭС было перекрыто
- В Москве у Покровского монастыря собрались желающие проститься с Заворотнюк
- В Белгороде на фоне ракетной опасности прогремело около 40 взрывов
- Минобрнауки: Пересдача ЕГЭ не повлияет на рейтинг абитуриента при поступлении
- В Тбилиси около ста человек напали на офис партии Саакашвили
- Минобороны: Два беспилотника сбили над Белгородской областью
- Подполье заявило об ударе по военному аэродрому в Львовской области
- В Ростовской области локализовали пожар в лесничестве на площади 169 гектаров
- На Украине сообщили о повреждении двух ТЭС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru