«Плохая погода». Песков рассказал, почему Путин не полетит во Псков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин примет участие в запуске завода «Титан-Полимер» в Псковской области в режиме видеоконференции, сообщает РИА Новости.
По его словам, из-за погодных условий глава государства не сможет вылететь в регион.
«По полётным условиям это не представляется возможным, поэтому президент проведет в режиме видеоконференции из Петербурга мероприятие, в ходе которого состоится запуск завода «Титан-Полимер» в Псковской области», - заключил представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что Путин традиционно обратится к жителям России в полночь и поздравит их с наступающим Новым годом, сообщает RT.
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