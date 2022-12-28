«Плохая погода». Песков рассказал, почему Путин не полетит во Псков

По его словам, из-за погодных условий глава государства не сможет вылететь в регион.



«По полётным условиям это не представляется возможным, поэтому президент проведет в режиме видеоконференции из Петербурга мероприятие, в ходе которого состоится запуск завода «Титан-Полимер» в Псковской области», - заключил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что Путин традиционно обратится к жителям России в полночь и поздравит их с наступающим Новым годом, сообщает RT.