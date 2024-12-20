В РАНХиГС назвали «суверенитет» государственным словом года

Государственным словом года в России, характеризующим внутреннюю повестку, стало слово «суверенитет». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов РАНХиГС.

«В ситуации краха глобализационного проекта и становления многополярного мира значение данного понятия в государственном дискурсе неизбежно возрастает», — подчеркнули специалисты.

В число главных слов года также вошли «самореализация», «неолиберальный», «историческое просвещение» и «фиджитал».

Эксперты изучили языковые единицы в рамках проекта «Слово Государства Российского — 2024», в первоначальное исследование вошли 42 слова. Для анализа использовали свыше трех тысяч документов. Эксперты провели количественный и качественный анализ стратегий, концепций, основ направлений госполитики, выступлений президента Владимира Путина, подсчитав частотность употребления слов и выражений, а также выявив новую лексику. Кроме того, специалисты определяли существенные изменения в семантике и сочетаемости слов.

Ранее Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина назвал словом года «Пушкин», напоминает 360.ru.

