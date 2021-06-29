В РАН заявили о безвредности российских COVID-вакцин

Отечественные вакцины от коронавируса безвредны, подчёркивается в заявлении президиума Российской академии наук, которое огласил президент РАН Александр Сергеев. Он призвал граждан РФ не откладывать прививку и сделать её в течение месяца.

По словам Сергеева, разного рода рассуждения на тему «отдалённых последствий вакцинации» не имеют под собой никаких научных обоснований. Напортив - перенесенное заболевание COVID-19 чревато значительными осложнениями, в том числе, спустя время.

В свою очередь директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что индийский штамм коронавируса в России составляет до 90% от всех идентифицированных случаев. При этой мутации эффективность вакцины «Спутник V» снижается в 2,6 раза.

Гинцбург призвал вакцинироваться и переболевших, чтобы добиться высоких титров антител в крови. По его словам прививку надо делать каждые полгода

