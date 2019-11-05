В РАН возможна серьезная дискуссия о лженаучных публикациях

Президент РАН Александр Сергеев сообщил, что на следующем Общем собрании Академии наук может состояться масштабная дискуссия о лженаучном характере работ некоторых кандидатов в члены РАН. Об этом сообщает РИА Новости.

На следующей неделе пройдут очередные выборы в члены Академии наук. Академическая комиссия по борьбе с лженаукой ранее обнаружила у шести из представленных кандидатов псевдонаучные публикации, в частности, статьи, посвященные гомеопатии, которая в РФ не является научным методом лечения.

Сергеев отметил, что последнее слово в данном вопросе будет сказано именно на Общем собрании, и их вердикт предсказать сложно, однако подчеркнул, что комиссия по борьбе с лженаукой уже несколько лет назад опубликовала свой доклад о том, что не найдено научных доказательств действия гомеопатических средств.



