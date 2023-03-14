В РАН согласились с предложением писать слово «холокост» с заглавной буквы
Председатель орфографической комиссии Российской академии наук Алексей Шмелев поддержал написание слова «Холокост», сообщает РИА Новости.
Ранее с такой инициативой выступил Российский еврейский конгресс. Эксперты считают, что написание слова с заглавной буквы можно допустить в виду значимости этого события.
«В официальных документах это слово пишется почти исключительно с заглавной буквы», - говорится в письме Шмелева.
Он отметил, что подобную практику можно распространить на академические справочные издания, а также Справочную службу ИРЯ РАН.
В Международный день памяти жертв Холокоста канцлер Германии Олаф Шольц напомнил согражданам об исторической ответственности перед евреями. По его словам, страдания шести миллионов невинно убитых евреев не будут забыты, также, как и страдания выживших, сообщает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,4 млн+9 526 / сут.
Умерли
397 тыс.+44 / сут.
Выздоровели
21,8 млн+12 406 / сут.
- В Кремле заявили о непризнании Международного уголовного суда
- В ЛНР обнаружили передающий разведданные радиозонд украинских диверсантов
- Один человек пострадал при взрыве в Новой Каховке
- Школьница в Москве выстрелила в одноклассника на уроке
- Вкладчики смогут получать возмещения по депозитам через Госуслуги
- Трамп заявил, что США следует озаботиться сменой власти в Белом доме
- Швеция ответила России на запрос по «Северным потокам»
- МИД РФ выразил обеспокоенность ситуацией в Грузии и Молдавии
- Путин проведет совещание и мероприятие по случаю годовщины присоединения Крыма
- Путин приветствовал участников конгресса Международного движения русофилов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru