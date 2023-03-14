В РАН согласились с предложением писать слово «холокост» с заглавной буквы

Ранее с такой инициативой выступил Российский еврейский конгресс. Эксперты считают, что написание слова с заглавной буквы можно допустить в виду значимости этого события.

«В официальных документах это слово пишется почти исключительно с заглавной буквы», - говорится в письме Шмелева.

Он отметил, что подобную практику можно распространить на академические справочные издания, а также Справочную службу ИРЯ РАН.

В Международный день памяти жертв Холокоста канцлер Германии Олаф Шольц напомнил согражданам об исторической ответственности перед евреями. По его словам, страдания шести миллионов невинно убитых евреев не будут забыты, также, как и страдания выживших, сообщает НСН.



