В рамках недели интерьера и дизайна в Москве прошло более сотни мероприятий

Отмечается, что участниками выставочной, деловой и обучающей программ стали свыше 170 тысяч человек, а сумма заключенных контрактов, включая международные, достигла 5,6 миллиарда рублей. Главными площадками Московской недели интерьера и дизайна стали павильоны № 55 и 57 на ВДНХ и «Цифровое деловое пространство» на Покровке. Задействовано было 86 локаций, в том числе музеи и торговые центры.

Так, в деловую программу вошло более 100 событий разных форматов. В них приняло участие свыше 270 спикеров, среди которых эксперты отрасли и представители компаний из Китая, Индии, Турции, Вьетнама, Казахстана и других стран. Одним из самых заметных мероприятий деловой части стала дискуссия «Сделано в Москве». Представители бизнеса и органов государственной власти обсуждали тренды в сфере дизайна, а также меры поддержки предпринимателей в столице.

В последний день на площадках Московской недели интерьера и дизайна состоялись мастер-классы, лекции и дискуссии. На одной из встреч желающие смогли обсудить с экспертами оформление коммерческих помещений на примерах лучших кейсов московских компаний.

