Собянин поддержал проведение первой Московской недели моды

Московское правительство одобряет проведение первой Московской недели моды, соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства Москвы.



В пресс-службе пояснили, что ситуация, вызванная санкциями, дает российским дизайнерам новые возможности. Несмотря на потерю онлайн-площадок для продвижения и своих брендов, нарушение логистических цепочек, рост цен на ткани и фурнитуру российские модельеры смогут получить новый шанс. В правительстве уточнили, что неделя моды состоится в июне в парке «Зарядье». В мэрии отметили, что ждут до 10 тысяч гостей Московской недели моды.



«В этих условиях Московская неделя призвана стать консолидирующим мероприятием для отечественной индустрии моды и легкой промышленности, в том числе для дизайнеров, владельцев шоурумов, профильных образовательных учреждений, производителей готовой одежды, тканей и фурнитуры», - отметили в городском руководстве.



При этом поддержка московской мэрии позволит начать работать как новым дизайнерам, так и профессионалам отрасли. Они смогут представить свои новые коллекции, найти партнеров и клиентов. Среди гостей мероприятия будут журналисты, представители торговых площадок, руководители фабрик, стилисты, дизайнеры.

