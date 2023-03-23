В районах Щукино и Филевский парк на продажу выставили 16 машино-мест
16 машино-мест на подземных парковках смогут приобрести жители двух домов в районах Щукино и Филевский Парк, сообщил глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков. Проживающим в доме № 1 на улице Левченко предлагается 12 парковочных мест на стоянке, которая располагается в глубине жилого квартала между улицами Берзарина и Народного Ополчения. Еще четыре машино-места могут приобрести жильцы дома 1А в Береговом проезде. Паркинг расположен с удобным выездом на Большую Филевскую улицу. Заявочные кампании по объектам завершатся 29 марта и 10 апреля соответственно, а сами аукционы пройдут в апреле.
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