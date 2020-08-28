В районах Марьино и Бабушкинский стартовал новый этап «Миллиона призов»

Новый этап программы «Миллион призов» стартовал в Москве. В проекте смогут приять участие жители города, которые примут участие в голосовании на довыборах депутатов муниципальных округов Марьино и Бабушкинский, говорится на официальном сайте мэра столицы.

Участниками розыгрыша призов смогут стать не только избиратели, пришедшие проголосовать на участки (или отдавшие свой голос дома), но и те, кто решил проголосовать онлайн.