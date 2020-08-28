В районах Марьино и Бабушкинский стартовал новый этап «Миллиона призов»

Новый этап программы «Миллион призов» стартовал в Москве. В проекте смогут приять участие жители города, которые примут участие в голосовании на довыборах депутатов муниципальных округов Марьино и Бабушкинский, говорится на официальном сайте мэра столицы.

Участниками розыгрыша призов смогут стать не только избиратели, пришедшие проголосовать на участки (или отдавшие свой голос дома), но и те, кто решил проголосовать онлайн.

В Марьино и Бабушкинском районе вновь запустят программу «Миллион призов»

Это касается как проголосовавших на избирательных участках (или на дому), так и участников электронного голосования. Во время офлайн-голосования гражданин получит сертификат с уникальным номером. Чтобы стать участником розыгрыша, номер из сертификата необходимо направить в СМС-сообщении на номер 7377.

Победители будут определены методом случайного отбора 12 и 14 сентября. До конца года победители смогут обменять баллы на поощрения.

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Фото: www.mos.ru
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