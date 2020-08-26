В Марьино и Бабушкинском районе вновь запустят программу «Миллион призов»

В районах Марьино и Бабушкинский снова будет работать бонусная программа в рамках акции «Миллион призов». Она пройдет в ходе довыборов муниципальных депутатов. Об этом сообщил президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Платонов.

По его словам, программа полезна как для москвичей. Так и для бизнеса.

Довыборы в районах Марьино и Бабушкинский пройдут на участках и онлайн

«Сейчас в двух района Москвы - в Бабушкинском и Марьино - пройдут довыборы депутатов районных советов. И мы можем на таких небольших площадках еще раз проверить механизм работы программы «Миллион призов», которая приносит пользу в первую очередь, конечно, москвичам, потому что они имеют дополнительные возможности и ресурсы и их потратить. И, конечно, для бизнеса», - сказал Платонов АГН «Москва».

В программе «Миллион призов» приняли участие более 3 млн человек. На сегодняшний день жители Москвы активировали промокодов на общую сумму 2 млрд 225 млн 351 тыс. руб. Выигрыш можно было направить на благотворительность. По словам Платонова, в результате в 13 городских благотворительных фондов поступило более 35 млн руб.

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ФОТО: mos.ru
ТЕГИ:МоскваВыборы
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