В Марьино и Бабушкинском районе вновь запустят программу «Миллион призов»
В районах Марьино и Бабушкинский снова будет работать бонусная программа в рамках акции «Миллион призов». Она пройдет в ходе довыборов муниципальных депутатов. Об этом сообщил президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Платонов.
По его словам, программа полезна как для москвичей. Так и для бизнеса.
«Сейчас в двух района Москвы - в Бабушкинском и Марьино - пройдут довыборы депутатов районных советов. И мы можем на таких небольших площадках еще раз проверить механизм работы программы «Миллион призов», которая приносит пользу в первую очередь, конечно, москвичам, потому что они имеют дополнительные возможности и ресурсы и их потратить. И, конечно, для бизнеса», - сказал Платонов АГН «Москва».
В программе «Миллион призов» приняли участие более 3 млн человек. На сегодняшний день жители Москвы активировали промокодов на общую сумму 2 млрд 225 млн 351 тыс. руб. Выигрыш можно было направить на благотворительность. По словам Платонова, в результате в 13 городских благотворительных фондов поступило более 35 млн руб.
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