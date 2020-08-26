В Марьино и Бабушкинском районе вновь запустят программу «Миллион призов»

В районах Марьино и Бабушкинский снова будет работать бонусная программа в рамках акции «Миллион призов». Она пройдет в ходе довыборов муниципальных депутатов. Об этом сообщил президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Платонов.

По его словам, программа полезна как для москвичей. Так и для бизнеса.