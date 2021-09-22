СМИ сообщили о покушении на советника Зеленского

Покушение совершено на советника президента Украины Сергея Шефира, политик не пострадал. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на источник.

По данным издания, водитель Шефира получил огнестрельное ранение.

«Водитель получил три пули. Сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии», — рассказал собеседник агентства.

Как позже уточнили в МВД Украины, инцидент произошел около 10 утра в селе Лесники Киевской области. По автомобилю Шефира выпустили более 10 пуль. Полиция объявила спецоперацию «Сирена» по поиску злоумышленников.

