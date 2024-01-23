В работе YouTube в России произошел сбой

По состоянию на 22:32 мск на работу YouTube жаловались более 5,4 тысячи пользователей из России. Чаще всего о неполадках сообщали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и Новосибирска.

Большинство пользователей жаловались на общий сбой YouTube, другие отмечали проблемы с посещением сайта. В 21% случаев не загружалось видео.

Ранее депутат Госдумы Антон Горелкин назвал блокировку американского видеохостинга сложно реализуемой, напоминает «Радиоточка НСН».

