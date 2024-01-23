В работе YouTube в России произошел сбой

Сбои в работе видеохостинга YouTube наблюдаются вечером 23 января, свидетельствуют данные сервиса Downradar.

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По состоянию на 22:32 мск на работу YouTube жаловались более 5,4 тысячи пользователей из России. Чаще всего о неполадках сообщали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и Новосибирска.

Большинство пользователей жаловались на общий сбой YouTube, другие отмечали проблемы с посещением сайта. В 21% случаев не загружалось видео.

Ранее депутат Госдумы Антон Горелкин назвал блокировку американского видеохостинга сложно реализуемой, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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