В работе WhatsApp в России произошел сбой

Так, больше всего сообщений о сбоях поступает из Башкирии (53%), Татарстана (15%) и Москвы (14%). Чаще всего пользователи жалуются на проблемы при отправке сообщений. Согласно данным, ошибки в работе приложения наблюдаются в Самарской области (10%), Нижегородской области (2%) и Санкт-Петербурге (1%).

Ранее, 16 января, в социальной сети «Вконтакте» произошел сбой. Ее пользователи массово жаловались на сбой в доступе. Позднее соцсеть восстановила нормальную работу, передает «Радиоточка НСН».

