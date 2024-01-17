В работе WhatsApp в России произошел сбой

Сбои произошли в работе приложения WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской в РФ), за последние сутки об ошибках сообщили 1 346 пользователей. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Сбой.рф», который отслеживает отключения популярных ресурсов.

В работе умных устройств «Яндекса» зафиксирован сбой

Так, больше всего сообщений о сбоях поступает из Башкирии (53%), Татарстана (15%) и Москвы (14%). Чаще всего пользователи жалуются на проблемы при отправке сообщений. Согласно данным, ошибки в работе приложения наблюдаются в Самарской области (10%), Нижегородской области (2%) и Санкт-Петербурге (1%).

Ранее, 16 января, в социальной сети «Вконтакте» произошел сбой. Ее пользователи массово жаловались на сбой в доступе. Позднее соцсеть восстановила нормальную работу, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:РоссияМессенджеры

Горячие новости

Все новости

партнеры