В работе умных устройств «Яндекса» зафиксирован сбой
Пользователи пожаловались на проблемы с работой умных устройств от компании «Яндекс».
В комментариях на сайте сервиса Downradar пользователи сообщили о неполадках с голосовым помощником «Алиса». По их словам, гаджет не выполняет отданные команды, не работают умные лампочки и пульты.
Большинство сбоев зафиксировано в Москве. Сообщения о неполадках также приходят из российских регионов и столицы Белоруссии Минска.
Пресс-служба «Яндекса» заявила ТАСС, что специалисты компании работают над устранением сложностей.
Во вторник, 12 декабря, в работе информационных ресурсов ГИБДД возник сбой. Спустя несколько часов выдачу водительских прав частично возобновили, отмечает «Радиоточка НСН».
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