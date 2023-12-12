В работе умных устройств «Яндекса» зафиксирован сбой

Пользователи пожаловались на проблемы с работой умных устройств от компании «Яндекс».

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В комментариях на сайте сервиса Downradar пользователи сообщили о неполадках с голосовым помощником «Алиса». По их словам, гаджет не выполняет отданные команды, не работают умные лампочки и пульты.

Большинство сбоев зафиксировано в Москве. Сообщения о неполадках также приходят из российских регионов и столицы Белоруссии Минска.

Пресс-служба «Яндекса» заявила ТАСС, что специалисты компании работают над устранением сложностей.

Во вторник, 12 декабря, в работе информационных ресурсов ГИБДД возник сбой. Спустя несколько часов выдачу водительских прав частично возобновили, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
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