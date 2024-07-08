В работе WhatsApp произошел сбой

В работе WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) в России произошел сбой, сообщается на сайте «Сбой.РФ».

Отмечается, что больше жалоб поступило из Краснодарского края, Дагестана и Москвы. С чем связаны неполадки, в компании не уточнили. Пользователи жалуются, что не могут загрузить сообщения, фотографии и в некоторых случаях само приложение на компьютере.

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Американский миллиардер Илон Маск ранее назвал небезопасным мессенджер WhatsApp. Об этом бизнесмен написал в ответ на публикацию в социальной сети X. Автор первоначального сообщения задался вопросом, почему WhatsApp предлагает рекламу товаров, о которых люди беседуют в переписках, если компания гарантировала шифрование данных.

До этого россиян предупредили о новой волне мошенничества в WhatsApp. Так, руководитель группы по защите от фишинга компании F.A.C.C.T. Иван Лебедев заявил, что в июне в Сети были обнаружены более 200 сайтов с голосованием в фотоконкурсах, которые мошенники использовали для взлома учетных записей россиян в WhatsAppю, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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