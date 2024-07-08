В работе WhatsApp произошел сбой
В работе WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) в России произошел сбой, сообщается на сайте «Сбой.РФ».
Отмечается, что больше жалоб поступило из Краснодарского края, Дагестана и Москвы. С чем связаны неполадки, в компании не уточнили. Пользователи жалуются, что не могут загрузить сообщения, фотографии и в некоторых случаях само приложение на компьютере.
Американский миллиардер Илон Маск ранее назвал небезопасным мессенджер WhatsApp. Об этом бизнесмен написал в ответ на публикацию в социальной сети X. Автор первоначального сообщения задался вопросом, почему WhatsApp предлагает рекламу товаров, о которых люди беседуют в переписках, если компания гарантировала шифрование данных.
До этого россиян предупредили о новой волне мошенничества в WhatsApp. Так, руководитель группы по защите от фишинга компании F.A.C.C.T. Иван Лебедев заявил, что в июне в Сети были обнаружены более 200 сайтов с голосованием в фотоконкурсах, которые мошенники использовали для взлома учетных записей россиян в WhatsAppю, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Импорт немецкой продукции в Россию сократился почти на 20%
- Правительство России выделит миллиарды рублей на очистку рек
- Конюхов и Потапкин впервые успешно приземлились на Северном полюсе на паралете
- СМИ: Блогерша Валя Карнавал задолжала ФНС 241 тысячу рублей
- Туры в Индонезию подешевели на 4% на фоне падения рупии
- В дагестанском селе Куруш обрушился аттракцион с детьми
- Мэр Кличко сообщил о взрывах в Киеве
- Два пистолета Наполеона продали на аукционе за 1,69 млн евро
- В работе WhatsApp произошел сбой
- На Кубани локализовали природный пожар в бухте Инал
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru