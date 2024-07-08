В работе WhatsApp произошел сбой

Американский миллиардер Илон Маск ранее назвал небезопасным мессенджер WhatsApp. Об этом бизнесмен написал в ответ на публикацию в социальной сети X. Автор первоначального сообщения задался вопросом, почему WhatsApp предлагает рекламу товаров, о которых люди беседуют в переписках, если компания гарантировала шифрование данных.

До этого россиян предупредили о новой волне мошенничества в WhatsApp. Так, руководитель группы по защите от фишинга компании F.A.C.C.T. Иван Лебедев заявил, что в июне в Сети были обнаружены более 200 сайтов с голосованием в фотоконкурсах, которые мошенники использовали для взлома учетных записей россиян в WhatsAppю, передает «Радиоточка НСН».

