В работе Telegram произошел сбой

Пользователи Telegram жалуются на сбои в работе мессенджера в России, об этом свидетельствуют данные детектора Brand Analytics, передает РИА Новости.

Сообщается, что у некоторых пользователей не загружаются медиафайлы и не отправляются сообщения.

Ранее сбои в работе приложения наблюдались 10 октября. Тогда некоторым пользователям уведомления о новых сообщениях не приходили вообще, а отправка сообщений замедлилась.

Уточняется, что чаще всего жалобы на проблемы в работе сервиса приходили из Санкт-Петербурга, Волгограда и Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:СбойСоцсеть
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