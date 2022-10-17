В работе Telegram произошел сбой
Пользователи Telegram жалуются на сбои в работе мессенджера в России, об этом свидетельствуют данные детектора Brand Analytics, передает РИА Новости.
Сообщается, что у некоторых пользователей не загружаются медиафайлы и не отправляются сообщения.
Ранее сбои в работе приложения наблюдались 10 октября. Тогда некоторым пользователям уведомления о новых сообщениях не приходили вообще, а отправка сообщений замедлилась.
Уточняется, что чаще всего жалобы на проблемы в работе сервиса приходили из Санкт-Петербурга, Волгограда и Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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