«Аэрофлот» заявил о сбое в системе оформления авиабилетов Leonardo

Сбой зафиксирован в системе бронирования авиабилетов Leonardo (Сирена-Тревел), сообщает пресс-служба авиакомпании «Аэрофлот».

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В сообщении говорится, что из-за этого затруднено оформление билетов во всех каналах продаж.

«На данный момент поставщиком услуг предпринимаются меры для скорейшего восстановления штатной работы системы», - добавили в авиакомпании.

Отмечается, что система регистрации пассажиров в аэропорту, на сайте и в мобильном приложении работает в штатном режиме.

Ранее авиакомпания «Аэрофлот» ввела 42 дополнительных рейса на период предпраздничных дней и новогодних каникул из Москвы во Владивосток, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск и Магадан, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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