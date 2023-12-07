«Аэрофлот» заявил о сбое в системе оформления авиабилетов Leonardo
Сбой зафиксирован в системе бронирования авиабилетов Leonardo (Сирена-Тревел), сообщает пресс-служба авиакомпании «Аэрофлот».
В сообщении говорится, что из-за этого затруднено оформление билетов во всех каналах продаж.
«На данный момент поставщиком услуг предпринимаются меры для скорейшего восстановления штатной работы системы», - добавили в авиакомпании.
Отмечается, что система регистрации пассажиров в аэропорту, на сайте и в мобильном приложении работает в штатном режиме.
Ранее авиакомпания «Аэрофлот» ввела 42 дополнительных рейса на период предпраздничных дней и новогодних каникул из Москвы во Владивосток, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск и Магадан, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Ми-8 МЧС прибыл в Брянск для эвакуации раненых при стрельбе в школе
- Директор фонда Пахмутовой опроверг сообщения о госпитализации композитора
- США внесли россиян в список санкций по борьбе с терроризмом и киберпреступностью
- «Аэрофлот» заявил о сбое в системе оформления авиабилетов Leonardo
- Истребитель ВВС Саудовской Аравии потерпел крушение
- Путин проводит переговоры в Кремле с президентом Ирана
- СМИ: В Москве загорелся электрозавод на Электрозаводской
- «Москонцерт» выпустит к Новому году спектакль «Умка» по мотивам мультфильма
- Набиуллина выступила против расширения программ льготного кредитования
- Власти Дании запретили сожжение Корана
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru