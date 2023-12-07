«Аэрофлот» заявил о сбое в системе оформления авиабилетов Leonardo

В сообщении говорится, что из-за этого затруднено оформление билетов во всех каналах продаж.

«На данный момент поставщиком услуг предпринимаются меры для скорейшего восстановления штатной работы системы», - добавили в авиакомпании.

Отмечается, что система регистрации пассажиров в аэропорту, на сайте и в мобильном приложении работает в штатном режиме.

Ранее авиакомпания «Аэрофлот» ввела 42 дополнительных рейса на период предпраздничных дней и новогодних каникул из Москвы во Владивосток, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск и Магадан, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

