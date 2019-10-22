В работе Twitter произошёл масштабный сбой

В Twitter произошел сбой. Об этом сообщает Downdetector.com, подчёркивая, что большинство неполадок были фиксированы в Японии и США. Кроме того, с проблемами столкнулись пользователи из Франции, Великобритании, Германии и других европейских стран. В России трудности, в первую очередь, коснулись московских пользователей сервиса.

Самые частые проблемы, на которые жалуются юзеры, это работа сайта – 90%, и вход в Twitter – 9%.