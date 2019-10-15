Россиянам показали порно вместо политического ток-шоу

Инцидент произошел накануне, 14 октября, около 15 часов. Руководитель компании, управляющей кабельной сетью, списал ЧП не технический сбой. Он отметил, что во время проведения ремонтных работ один из сотрудников подключил к каналу НТВ кабель с другого спутника.

В свою очередь местный житель пожаловался, что невольной зрительницей фильма «для взрослых» стала его бабушка. При этом мужчина отмечает, что речь идет о довольно «жестком» порно.



