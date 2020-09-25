В работе Telegram вновь произошел сбой

Пользователи Telegram сообщили о сбое в работе мессенджера. Как говорят данные сайта Downdetector, наибольшее число неполадок в работе Telegram фиксируется в России, Белоруссии, на Украине, а также в других странах.

Большинство юзеров жалуются на невозможность подключения к сервису, а 23% заявляют о невозможности отправлять сообщения. Наиболее активно о неполадках сообщали в Москве и Санкт-Петербурге.

В Instagram произошел технический сбой

На этой неделе сбой произошел и в работе сервиса видеоконференций Zoom в странах Европы и США. Об этом сообщал портал Downdetector. Больше всего жалоб о проблемах в работе сервиса поступило от пользователей, находящихся в США. Также фиксировались жалобы из Норвегии и Великобритании. Отмечалось, что более 50% пользователей не могут подключиться к системе, еще треть жалуются на видеосвязь.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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