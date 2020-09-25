В работе Telegram вновь произошел сбой

Пользователи Telegram сообщили о сбое в работе мессенджера. Как говорят данные сайта Downdetector, наибольшее число неполадок в работе Telegram фиксируется в России, Белоруссии, на Украине, а также в других странах.

Большинство юзеров жалуются на невозможность подключения к сервису, а 23% заявляют о невозможности отправлять сообщения. Наиболее активно о неполадках сообщали в Москве и Санкт-Петербурге.