В Instagram произошел технический сбой
Технический сбой произошел в работе социальной сети Instagram. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, отслеживающего работу популярных сервисов.
Как пишет РИА Новости, среди пользователей, жалующихся на работу платформы, в том числе россияне. Среди них жители Петербурга, Москвы, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода.
Уточняется, что сбой произошел после 22 вечера (мск). На проблемы с соцсетью также указывают пользователи из США, Великобритании, Греции и других стран Европы. В основном наблюдается проблема с работой сайта (62%), еще 23% жалуются на сбой загрузки ленты новостей, о проблемах с авторизацией говорят 14% пользователей.
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