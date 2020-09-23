В Instagram произошел технический сбой

Технический сбой произошел в работе социальной сети Instagram. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, отслеживающего работу популярных сервисов.

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Как пишет РИА Новости, среди пользователей, жалующихся на работу платформы, в том числе россияне. Среди них жители Петербурга, Москвы, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода.

Уточняется, что сбой произошел после 22 вечера (мск). На проблемы с соцсетью также указывают пользователи из США, Великобритании, Греции и других стран Европы. В основном наблюдается проблема с работой сайта (62%), еще 23% жалуются на сбой загрузки ленты новостей, о проблемах с авторизацией говорят 14% пользователей.


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