В мессенджере Telegram произошел сбой

Массовый сбой произошел в мессенджере Telegram сбой.

«Обезьяна с гранатой»: Муртазин объяснил массовый сбой в мессенджерах халатностью

Пользователи сообщают, что у них не грузятся видео и фото.

В Роскомнадзор сообщили, что фиксируют кратный рост нагрузки на серверы популярных сервисов.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:СбойМессенджерыTelegram

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