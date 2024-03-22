В мессенджере Telegram произошел сбой
22 марта 202421:01
Массовый сбой произошел в мессенджере Telegram сбой.
Пользователи сообщают, что у них не грузятся видео и фото.
В Роскомнадзор сообщили, что фиксируют кратный рост нагрузки на серверы популярных сервисов.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru