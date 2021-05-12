В работе сервисов «Яндекса» произошли сбои

В работе сервисов «Яндекса» случился сбой, следует из данных Downdetector, который отслеживает работу интернет-ресурсов.

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Пользователи жаловались на работу почты, сервиса «Яндекс. Деньги», а также «Яндекс.Такси». Количество обращений резко выросло примерно в 14:00 по мск.

Люди не могли вызвать такси и узнать стоимость поездки, сбои были зафиксированы в основном в Москве и Санкт-Петербурге.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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