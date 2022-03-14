В работе сервиса Wildberries произошел сбой

Сразу в нескольких странах в работе онлайн-ритейлера Wildberries зафиксировали сбой. Об этом говорится на сайте Downdetector, отслеживающем сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

Отмечается, что о проблемах в основном сообщают клиенты из России и Белоруссии.