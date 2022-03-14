В работе сервиса Wildberries произошел сбой

Сразу в нескольких странах в работе онлайн-ритейлера Wildberries зафиксировали сбой. Об этом говорится на сайте Downdetector, отслеживающем сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

Отмечается, что о проблемах в основном сообщают клиенты из России и Белоруссии.

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По состоянию на 9:41 часов утра по московскому времени в сервис поступило боле 8 тысяч 900 жалоб. Около 49% пользователей рассказали о проблемах с работой приложения, примерно 40% - о трудностях с отслеживанием заказа и еще 11% - о неполадках в функционировании веб-сайта.

Ранее пользователи из России и Украины жаловались на сбои в работе приложения Telegram.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БелоруссияРоссияСбойМагазиныОнлайн
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