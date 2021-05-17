В работе сервиса Mail.ru произошел сбой

Проблемы в работе почтового сервиса Mail.ru наблюдаются в нескольких городах России. Об этом сообщает портал Downdetector.

Отмечается, что большинство пользователей (57%) сообщили о сбое в работе почты, еще 26% пожаловались на сбои в работе сайта, 16% проинформировали о сложностях со входом в сервис.

Пользователи Instagram сообщили о сбоях в работе соцсети

Жалобы зафиксированы в основном от пользователей в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Казани и Екатеринбурге.

Ранее пользователи социальной сети Instagram сообщили о сбоях в работе сервиса.

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Фото: corp.mail.ru
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