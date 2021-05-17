Пользователи Instagram сообщили о сбоях в работе соцсети

Пользователи социальной сети Instagram сообщили о сбоях в работе сервиса. Об этом сообщил сайт Downdetector, отслеживающий сбои и отключения интернет-ресурсов.

Пользователи жалуются на сбой в работе Twitter

По его данным, сбой в работе соцсети произошел примерно в 9.33 мск. О возникших проблемах сообщают пользователи из России, Великобритании, Италии, других стран. Больше всего сообщений о сбое поступило из США и Германии.

Большинство жалуются на невозможность загрузить новостную ленту (43%) и на проблемы с работой раздела Stories (40%), также поступает информация о сбоях при авторизации (15%).

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов оценил новую политику конфиденциальности WhatsApp, сообщает телеканал «360».



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ФОТО: pxhere.com
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