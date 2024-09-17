В работе сайта ФНС произошел сбой

В работе сайта Федеральной налоговой службы (ФНС) произошел сбой, сообщают очевидцы.

В мессенджере Telegram снова произошел сбой

Пользователи не могут зайти в личный кабинет налогоплательщика ни с компьютеров, ни с телефонов.

Официального комментария налоговой службы по этой ситуации пока нет.

Ранее, 14 сентября, массовый сбой произошел у маркетплейса Wildberries, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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