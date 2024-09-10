В мессенджере Telegram снова произошел сбой

В мессенджере Telegram наблюдается массовый сбой в работе, свидетельствуют данные портала Downdetector.su.

Пользователи пожаловались на сбой в работе маркетплейса Wildberries

Пользователи жалуются на медленную загрузку контента и сообщений. Проблемы и с оригинальными эмоджи каналов.

Другие жалуются, что мессенджер просто сильно тормозит. Речь идет как о версии для компьютера, так и о мобильном приложении.

Последний масштабный сбой в работе мессенджеров WhatsApp и Telegram на территории России произошел 21 августа, напоминает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:TelegramСбойМессенджеры

Горячие новости

Все новости

партнеры