В мессенджере Telegram снова произошел сбой

Пользователи жалуются на медленную загрузку контента и сообщений. Проблемы и с оригинальными эмоджи каналов.

Другие жалуются, что мессенджер просто сильно тормозит. Речь идет как о версии для компьютера, так и о мобильном приложении.

Последний масштабный сбой в работе мессенджеров WhatsApp и Telegram на территории России произошел 21 августа, напоминает «Радиоточка НСН».

