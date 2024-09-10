В мессенджере Telegram снова произошел сбой
10 сентября 202412:27
В мессенджере Telegram наблюдается массовый сбой в работе, свидетельствуют данные портала Downdetector.su.
Пользователи жалуются на медленную загрузку контента и сообщений. Проблемы и с оригинальными эмоджи каналов.
Другие жалуются, что мессенджер просто сильно тормозит. Речь идет как о версии для компьютера, так и о мобильном приложении.
Последний масштабный сбой в работе мессенджеров WhatsApp и Telegram на территории России произошел 21 августа, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru