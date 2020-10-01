В работе приложения Альфа-банка произошел сбой

В приложении Альфа-банка произошел сбой, сообщения о неполадках начались в районе девяти утра по московскому времени, следует из данных сервиса Downdetector.

Чаще всего пользователи не могут зайти в приложение, каждый четвертый испытывает технические трудности в совершении платежей.