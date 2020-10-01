В работе приложения Альфа-банка произошел сбой
В приложении Альфа-банка произошел сбой, сообщения о неполадках начались в районе девяти утра по московскому времени, следует из данных сервиса Downdetector.
Чаще всего пользователи не могут зайти в приложение, каждый четвертый испытывает технические трудности в совершении платежей.
Некоторые клиенты банка сообщили о сбое сразу всех сервисов.
Ранее о сбоях стало известно в приложении «Тинькофф Инвестиции». Неполадки были между 9 и 12 часами, их устранили к старту торгов. Как рассказал «Коммерсанту» представитель «Тинькофф», ситуация затронула не менее двух тысяч человек.
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