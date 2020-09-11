В приложении «Сбербанк онлайн» произошёл сбой
11 сентября 202013:59
Некоторые клиенты Сбербанка столкнулись с проблемами в мобильном приложении. В частности, фиксируются трудности с получением информации и с переводами по вкладам в «Сбербанк онлайн», сообщает РИА Новости со ссылкой на колл-центр банка.
Как отмечает агентство, до этого сбой в приложении Сбербанка наблюдались 11 июня, 27 июля, 21 и 22 августа.
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11 сентября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru