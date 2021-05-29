В работе Netflix произошел сбой

Сбои в работе сервиса потокового видео Netflix наблюдаются в США и Канаде, сообщает отслеживающий популярные интернет-ресурсы сервис Downdetector.

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Интернет-пользователи чаще всего сообщают о неполадках с подключением и просмотром видео: на это жалуются 86% юзеров.

Кроме того, некоторые пользователи отмечают проблемы с авторизацией на сайте сервиса.

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ТЕГИ:КанадаСШАСбойВидеоNetflix
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