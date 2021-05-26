Netflix выпустит свой первый оригинальный российский сериал с Ходченковой

Netflix анонсировал свой первый оригинальный драматический российский сериал «Анна К». Планируется, что проект станет современной интерпретацией классического романа Льва Толстого «Анна Каренина». Производством займутся 1-2-3 Production и компания «Друг Друга», главную роль исполнит Светлана Ходченкова, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Режиссерами проекта станут Валерий Федорович, Евгений Никишов, Наташа Меркулова, Алексей Чупов и Роман Кантор. Сценарист проекта — Роман Кантор, продюсеры — Валерий Федорович, Евгений Никишов, Сергей Корнихин и Роман Кантор. Съемки пройдут в Москве и Санкт-Петербурге.

«Для нас большая честь, что нашей команде доверили создание первого российского сериала по заказу ведущего мирового развлекательного сервиса с более 200 миллионами подписчиками», - сказали режиссеры и продюсеры проекта Валерий Федорович и Евгений Никишов.

Дата релиза сериала пока не объявлена.


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Фото: Instagram/svetlana_khodchenkova
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