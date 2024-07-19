В работе мобильного приложения Т-банка произошел сбой
19 июля 202412:45
Трудности при использовании мобильного приложения Т-Банка возникли у клиентов кредитной организации. Об этом пишет ТАСС.
По данным агентства, пользователи столкнулись с проблемами при попытке совершить перевод через приложение. Во время операции сервис уведомляет, что перевод невозможен, и предлагает повторить попытку позже.
Банк официально не сообщал о сбоях.
Ранее сбой произошел в работе сервисов корпорации Microsoft по всему миру, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru