В работе мессенджера WhatsApp произошел сбой по всему миру

11 декабря произошел сбой в работе мессенджера WhatsApp. Это подтверждают данные сервисов DownDetector и «Сбой.рф».

На DownDetector было зафиксировано более 10 тыс. сообщений о проблемах, а на «Сбой.рф» — более 1,3 тыс. Пользователи также сообщают о сбоях в соцсети X — на DownDetector поступило 138 жалоб на аналогичные проблемы.

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По информации пользователей, основная проблема заключается в невозможности отправить или получить сообщения. Это вызывает значительные неудобства для тех, кто полагается на WhatsApp для общения и работы.

В данный момент причины сбоя остаются неясными, однако специалисты уже работают над устранением неполадок. В компании обещают восстановить работу мессенджера в ближайшее время, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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