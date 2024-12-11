В работе мессенджера WhatsApp произошел сбой по всему миру
11 декабря произошел сбой в работе мессенджера WhatsApp. Это подтверждают данные сервисов DownDetector и «Сбой.рф».
На DownDetector было зафиксировано более 10 тыс. сообщений о проблемах, а на «Сбой.рф» — более 1,3 тыс. Пользователи также сообщают о сбоях в соцсети X — на DownDetector поступило 138 жалоб на аналогичные проблемы.
По информации пользователей, основная проблема заключается в невозможности отправить или получить сообщения. Это вызывает значительные неудобства для тех, кто полагается на WhatsApp для общения и работы.
В данный момент причины сбоя остаются неясными, однако специалисты уже работают над устранением неполадок. В компании обещают восстановить работу мессенджера в ближайшее время, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru