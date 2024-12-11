В работе мессенджера WhatsApp произошел сбой по всему миру

По информации пользователей, основная проблема заключается в невозможности отправить или получить сообщения. Это вызывает значительные неудобства для тех, кто полагается на WhatsApp для общения и работы.

В данный момент причины сбоя остаются неясными, однако специалисты уже работают над устранением неполадок. В компании обещают восстановить работу мессенджера в ближайшее время, передает «Радиоточка НСН».

