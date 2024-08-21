В работе WhatsApp и Telegram зафиксирован сбой
21 августа 202414:20
Мессенджеры WhatsApp и Telegram на территории России работают с перебоями, свидетельствуют данные портала Downdetector.su.
Проблемы с загрузкой файлов и отправкой сообщений в Telegram наблюдаются у части пользователей.
Также сбой произошел и в работе WhatsApp, до 14:25 по московскому времени мессенджер не открывался в десктопной версии и функционировал только через приложение на смартфоне.
Аналогичная ситуация наблюдалась 19 августа, когда со сбоем столкнулись пользователи из Москвы, Владикавказа, Перми и Иваново, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мосгорсуд попросили заменить реальный срок Баязитовой и Архаровой на условный
- Блинкен: Израиль согласился вывести войска из сектора Газа
- СБУ отправила под арест настоятеля храма УПЦ в Винницкой области
- В работе WhatsApp и Telegram зафиксирован сбой
- SHAMAN намерен посетить 100 городов России с новой концертной программой
- Мирный житель был ранен при атаке ВСУ на Белгородскую область
- ВСУ нанесли удар по жилому дому с человеком внутри в Белгородской области
- В Госдуме хотят ограничить покупку оружия для новых граждан России
- Верховная рада приняла ратификацию Римского статута
- Соцопрос: Большинство россиян поддержали запрет на ввоз семей мигрантов в РФ
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru