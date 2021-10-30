В работе Instagram зафиксирован сбой

Пользователи в ряде стран мира сообщили о сбоях в работе социальной сети Instagram.

Пользователи сообщили о сбоях в работе Instagram

По данным портала Downdetector, жалобы на соцсеть поступают из США, Великобритании, Германии, Нидерландов. Юзеры отмечают неполадки в работе приложения Instagram и при подключении к серверу. Кроме того, сообщается о проблемах с загрузкой фотографий и обновлением ленты.

Незначительные сбои в работе Instagram зафиксированы и в России.

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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:InstagramСбойСоциальная Сеть
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