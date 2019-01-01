В работе Instagram обнаружен сбой

Уточняется, что с неполадками в работе соцсети столкнулись пользователи из США, Великобритании, Португалии, Испании, Италии, а также Хорватии. В России же с проблемами в Instagarm в основном жаловались жители Москвы.

Более чем у половины пользователей возникли проблемы с лентой новостей, а у трети сбой был связан с авторизацией. Еще 14% заметили неполадки в работе с сайта Instagram.

Ранее семейный психолог Светлана Бояринова в беседе с НСН рассказала, что от негатива соцсетей детей спасает только безусловная любовь родителей.

