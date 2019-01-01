Общество

В работе Instagram обнаружен сбой

2 мая14:40

Пользователи социальной сети Instagram сразу нескольких стран сообщили о сбое в работе интернет-платформы. Об этом сообщил сервис Downdetector.

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Уточняется, что с неполадками в работе соцсети столкнулись пользователи из США, Великобритании, Португалии, Испании, Италии, а также Хорватии. В России же с проблемами в Instagarm в основном жаловались жители Москвы.

Более чем у половины пользователей  возникли проблемы с лентой новостей, а у трети сбой был связан с авторизацией. Еще 14% заметили неполадки в работе с сайта Instagram.

Ранее семейный психолог Светлана Бояринова в беседе с НСН рассказала, что от негатива соцсетей детей спасает только безусловная любовь родителей. 

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ТЕГИ:InstagramСбойИнтернет

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