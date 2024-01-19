В работе «Билайна» произошел массовый сбой

Абоненты «Билайна» по всей России жалуются сбой, на 10 утра 19 января было зафиксировано 3,2 тысячи жалоб, свидетельствуют данные сайта «Сбой.рф».

Наибольшее число жалоб поступает из Нижегородской области (23%) и Москвы (22%), а также из Самарской области (11%) и Татарстана (9%). Жалобы поступают и из других регионов.

В работе умных устройств «Яндекса» зафиксирован сбой

Ранее массовый сбой произошел в работе «Вконтакте», 16 января крупнейшая российская социальная сеть работала с перебоями. Ее пользователи массово жаловались на проблемы.

17 января сбои произошли в работе приложения WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской в РФ), за последние сутки об ошибках сообщили 1 346 пользователей. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Сбой.рф», который отслеживает отключения популярных ресурсов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
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