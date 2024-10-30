В «Пятерочке» и «Перекрестке» ограничат наценку на яйца и мясо
Наценка на мясо и яйца в торговых сетях «Пятерочка» и «Перекресток» не будет превышать 5%, заявили в пресс-службе Х5 Group, сообщает Ura.ru.
В компании напомнили, что уже с 2022 года в этих магазинах действуют ограничения на наценку по ряду товаров, в том числе на хлеб, сахар, сливочное масло, молоко, кефир, лук, капусту, картофель и морковь.
«С 1 ноября к этому списку добавятся подсолнечное масло, сметана, ряженка, яблоки, сыр, замороженная рыба, свинина, курица, мясо для бульонов на костях и яйца категории С2», - рассказали в Х5 Group.
В пресс-службе добавили, что эти ограничения будут действовать до конца зимы.
Ранее экономист Шедько предрек рост цен на молоко на 10% в октябре-декабре, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Байден призвал ВСУ атаковать военных КНДР
- Вучич: Путин не проявил интереса к теме прекращения огня на Украине
- В Минэкономики заявили о начале процесса охлаждения экономики России
- США ввели экспортные ограничения против 13 структур из России
- Сайт администрации Твери взломала одна из старейших группировок Украины
- Четвертый сбежавший из исправительного центра в Забайкалье сам вернулся обратно
- Колокольцев: Число нелегальных мигрантов в РФ выросло на 40%
- Актеры Зои Кравиц и Ченнинг Татум отменили помолвку и расстались
- Верховный суд признал законными пожизненные сроки отцу и сыну Арашуковым
- Госдума отказалась от отмены обязательной сдачи ЕГЭ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru