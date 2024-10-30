В «Пятерочке» и «Перекрестке» ограничат наценку на яйца и мясо

В компании напомнили, что уже с 2022 года в этих магазинах действуют ограничения на наценку по ряду товаров, в том числе на хлеб, сахар, сливочное масло, молоко, кефир, лук, капусту, картофель и морковь.

«С 1 ноября к этому списку добавятся подсолнечное масло, сметана, ряженка, яблоки, сыр, замороженная рыба, свинина, курица, мясо для бульонов на костях и яйца категории С2», - рассказали в Х5 Group.

В пресс-службе добавили, что эти ограничения будут действовать до конца зимы.

Ранее экономист Шедько предрек рост цен на молоко на 10% в октябре-декабре, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

