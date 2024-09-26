СМИ: Кофе в России подорожает на 20–30% к концу 2024 года

Кофе в России к концу 2024 года подорожает на 20-30%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка.

Так, засуха в Бразилии и Вьетнаме ударила по урожаю кофе, что привело к дефициту продукции и взвинтило цены на кофе на мировых рынках. Биржевые цены продолжают бить рекорды, а специалисты уверены, что на ситуацию невозможно повлиять из-за ограниченного предложения по всему миру.

Ученые выяснили, что три чашки кофе в день снижают риск диабета и инсульта

В сентябре декабрьские фьючерсы на кофе сорта арабика (Arabica) подорожали на бирже ICE Futures в моменте на 3,3% до 2,68 доллара за фунт (5,9 доллара за кг), пишет Bloomberg.

В этом году цены выросли примерно на 40%, поскольку дефицит более дешевых зерен кофе сорта робуста подстегивает спрос на арабику — сорт, который предпочитают специализированные сети кофеен. Стоимость ноябрьских фьючерсов на кофе сорта робуста в моменте выросла на 4,02%, до 5479 долларов за тонну, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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