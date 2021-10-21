В Псковской области до 7 ноября введут ограничения на работу общепита

Мера вступит в силу 30 октября.

Согласно распоряжению властей, время работы всех кафе и ресторанов в регионе будет ограничено до 23 вечера. В свою очередь, кинотеатры, театры и музеи закроют на этот период.

Кроме того, в регионе 30% сотрудников организаций будут переведены на удаленную работу, а для людей старше 65 лет вводится режим самоизоляции.

