В России зафиксирован рекорд увольнений с крупных и средних предприятий
Максимальное с аналогичного периода 2013 года количество сотрудников — 2,66 млн человек —уволилось с крупных и средних предприятий России во втором квартале 2021 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, проведенное на основании данных Росстата.
Статистическое ведомство учитывало только уволившихся после «белого» трудоустройства, малый бизнес и неформальный сектор не включен в расчеты.
Наиболее частыми причинами увольнения, по данным экспертов, стали уход по собственному желанию (77,2%, или 2,06 млн человек). В связи с истечением договора, поступлением на военную службу, выбытием по причине смерти, «по статье» были уволены 14,6% (388,3 тыс. сотрудников). Еще 177,4 тыс. человек, или 6,7%, ушли с места работы по соглашению сторон, 42,8 тыс. сотрудников (1,6%) лишились работы в связи с сокращением штата.
В то же время «волна увольнений» была компенсирована темпами найма. Во втором квартале года предприятия приняли на работу 2,35 млн сотрудников — это сезонный рекорд с 2013 года.
Наибольшая разница между числом уволенных и нанятых выявлена в сферах образования, электро- и газоснабжения, обрабатывающего производства, госуправления. Наоборот, чаще нанимали новых работников в сельском хозяйстве, гостиничной сфере и общепите, отрасли добычи полезных ископаемых, строительстве.
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